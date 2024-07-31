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18:11, 31 июля 2024Моя страна

Стобалльники по ЕГЭ из одного региона России получат десятки тысяч рублей

Стобалльники по ЕГЭ из Татарстана получат денежные премии до 35 тысяч рублей

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Стобалльники по ЕГЭ из Татарстана получат десятки тысяч рублей. Об этом пишет Kp.ru.

Денежные премии выдающимся выпускникам школ выделит Минобрнауки российского региона. По словам главы ведомства Ильсура Хадиуллина, размер единовременной выплаты будет зависеть от количества предметов, сданных на максимальный результат, — 15, 25 и 35 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что 342 жителя республики сдали хотя бы один предмет на 100 баллов. Тем временем две выпускницы из Казани и Альметьевска стали трехсотбалльниками.

Министр подчеркнул, что большая часть стобалльников для поступления выбрали татарстанские вузы. Вторым по популярности городом оказалась Москва, третьим — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в Казани по итогам шести месяцев 2024 года зарегистрирован рекордный минимум по безработице в 0,21 процента. О том, что в российском городе начали больше работать, заявил директор казанского центра занятости населения Тимур Муллин.

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      Фариза Бацазова
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