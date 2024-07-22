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18:11, 22 июля 2024Моя страна

В одном российском городе начали больше работать

В Казани зарегистрирован рекордный минимум по безработице

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани по итогам шести месяцев 2024 года зарегистрирован рекордный минимум по безработице в 0,21 процента. О том, что в российском городе начали больше работать, заявил директор казанского центра занятости населения Тимур Муллин, пишет Kp.ru.

Отмечается, это почти в два раза ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Такой низкий уровень безработицы в столице Татарстана связан со стабильно высоким спросом на специалистов рабочих профессий.

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По состоянию на 1 июля, в Казани насчитывается порядка 1,3 тысячи безработных жителей. При этом на одного соискателя приходится около 11 вакансий. Наибольшая нехватка кадров наблюдается в сфере строительства, розничной торговле и на обрабатывающем производстве.

Ранее власти Татарстана открыли 11 новых пляжей летом 2024 года. Об этом заявил главный госинспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.

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      Фариза Бацазова
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