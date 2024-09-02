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22:47, 2 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали способ правильно разговаривать с начальством о повышении зарплаты

HR-эксперт Чукина: для разговора о повышении зарплаты важна оценка рынка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина рассказала о том, как правильно разговаривать с начальством о повышении зарплаты. Способы грамотно выстроить коммуникацию с руководителем и получить желаемое повышение заработной платы HR-эксперт назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Для начала следует определить свои профессиональные достижения, советует специалист.

Чтобы подход был четким и конструктивным, важно с самого начала показать свои намерения. Обозначьте цель разговора и подтвердите фактами эффективность своей работы. Например, можно назвать проекты, которые вы успешно завершили за последний год, отметив конкретные достижения. Кроме того, перечислите и дополнительные обязанности, которые вы взяли на себя

Алена Чукинакарьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Особо важна, по мнению эксперта, оценка рынка труда: как отметила собеседница «Ленты.ру», стоит узнать среднюю заработную плату для занимаемой должности в нужных отрасли и регионе, а также прописать доходный план с тремя цифрами: минимальной, желаемой и амбициозной.

Также необходимо определить правильный момент для разговора с руководством, рекомендует Чукина. По ее словам, лучше всего выбирать время после успешного завершения проекта или в период, когда компания показывает хорошие результаты. Не стоит просить о повышении во время кризисов или напряженных периодов, напомнила она.

«Предложите начальнику рассмотреть повышение вашей заработной платы и укажите желаемую сумму или процент увеличения. Этот способ покажет вашу сформированную позицию и открытость к диалогу», — добавила специалист.

Не менее важным фактором является уровень готовности к встрече, подчеркнула Чукина. «Будьте открыты для обратной связи и переговоров. Если руководитель не может сразу согласиться на повышение, обсудите возможные перспективы (например, пересмотр через несколько месяцев). В случае отказа уточните условия для достижения повышения в будущем», — отметила эксперт.

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Она также отметила, что важен правильный эмоциональный настрой на такой разговор. По словам Чукиной, чтобы избежать тревоги при мыслях о предстоящей беседе с руководством, можно опереться на фактические достижения в своей профессии и не сомневаться, что они должны быть оценены по достоинству.

Ранее россиянам назвали риски серой зарплаты. Так, эксперты сервиса по поиску работы SuperJob объяснили, что неофициальную часть работодатель может просто не выплатить. Из-за того, что серая часть зарплаты не прописана ни в трудовом договоре работника, ни в локальных актах компании, добиться денег будет очень сложно, подчеркнули специалисты.

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      Кирилл Садовский
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