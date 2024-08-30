Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:51, 30 августа 2024Экономика

Россиянам назвали риски серой зарплаты

SuperJob: работники с серой зарплатой рискуют получить маленькую пенсию

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Трудоустройство с серой зарплатой может повлечь за собой ряд рисков. Об этом в беседе с «Известиями» россиян предупредили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, неофициальную часть работодатель может просто не выплатить. Из-за того, что серая часть зарплаты не прописана ни в трудовом договоре работника, ни в локальных актах компании, добиться денег будет очень сложно, подчеркнули специалисты. Еще одним фактором риска они назвали оплату отпускных — их расчет производится на основании средней официальной зарплаты, а значит, такие выплаты будут меньше.

Материалы по теме:
«Они более активны» Бизнес по всему миру делает ставку на пожилых людей. Как на них хотят заработать миллиарды?
«Они более активны»Бизнес по всему миру делает ставку на пожилых людей. Как на них хотят заработать миллиарды?
28 июня 2024
Страховые пенсии в России: какие бывают, кому положены и как их рассчитывают в 2024 году
Страховые пенсии в России:какие бывают, кому положены и как их рассчитывают в 2024 году
27 июня 2024

Компания, которая выплачивает зарплату в конвертах, не платит взносы на обязательное социальное страхование с неофициальной части. А значит больничный, декретный отпуск и другие социальные выплаты, рассчитываемые от среднего заработка, у таких сотрудников будут меньше, добавили эксперты. Сниженные отчисления в Социальный фонд РФ при серой зарплате приведут к том, что в будущем гражданин будет получать маленькую пенсию, подчеркнули в SuperJob.

Директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин призвал россиян внимательно читать договор и иные локальные акты при трудоустройстве. Если работодатель обещает какие-либо выплаты сверх того, что указано в документах, это и есть признак серой зарплаты, объяснил он.

Если сотрудник уже получает зарплату в конвертах и не готов мириться с этим, ему стоит поговорить с руководителем напрямую и попросить оформить все выплаты официально. В случае отказа работник имеет право обратиться с жалобой в налоговую, инспекцию труда или с иском в суд, предоставив доказательства, например, переписку из рабочей почты или мессенджеров или фотографии, добавили эксперты.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что если зарплата работника постоянно не повышается, то он потеряет в размере будущей пенсии. Она напомнила, что размер пенсии зависит от количества накопленных за время трудовой деятельности пенсионных баллов. При минимальном размере оплаты труда (в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц) работник за год накопит лишь 1,04 балла — чуть больше 135 рублей для пенсии. Для получения максимально возможных 10 баллов за год необходимо зарабатывать 187,5 тысячи рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Арестованный бывший мэр российского города попросил отправить его на СВО

      Известный юморист-иноагент задумал хитро избавиться от последнего жилья в России

      Бывший экскурсовод «Патриота» подал в суд на генерала Попова и руководство парка

      Россиянам назвали риски серой зарплаты

      Валя Карнавал показала фигуру в бикини

      Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

      Генерал ВСУ тайно встретился с командующими ведущих стран НАТО

      Трамп обошел Харрис по связанному с Россией вопросу

      Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше