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17:29, 6 августа 2024Экономика

Россиянам назвали причину маленькой пенсии

Сенатор Епифанова: размер пенсии снижается при отсутствии роста зарплаты

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Если зарплата работника постоянно не повышается, то он потеряет в размере будущей пенсии. Причину маленьких выплат назвала в беседе с «Газетой.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

Она напомнила, что размер пенсии зависит от количества накопленных за время трудовой деятельности пенсионных баллов. При минимальном размере оплаты труда (в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц) работник за год накопит лишь 1,04 балла — чуть больше 135 рублей для пенсии. При зарплате в 75 тысяч рублей удастся накопить около 4 баллов (530 рублей), а для получения максимально возможных 10 баллов за год необходимо зарабатывать 187,5 тысячи рублей.

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Епифанова отметила, что размер предельного заработка, с которого работодатели уплачивают страховые взносы, каждый год растет. «Именно это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе», — объяснила сенатор. Таким образом, при отсутствии роста зарплаты размер будущей пенсии снижается.

Так, при зарплате в 30 тысяч рублей в 2023 году россиянин получал около 1,8 пенсионного балла, а в 2024 году с таким же уровнем дохода ему будет начислено лишь 1,618. Для накопления тех же 1,8 балла в текущем году работнику нужна зарплата в 34 821 рубль. Накопить 10 баллов в год в 2022 году можно было с зарплатой 130 461 рубль, в 2023 году — 159 750 рублей, в 2024 году — 187 500 рублей. Епифанова подчеркнула, что у обычных граждан реальные доходы не растут такими темпами.

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль, рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. Размер выплаты у работающих пенсионеров составляет 17 484 рубля, в то время как у неработающих может достигать 21 751 рубль.

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