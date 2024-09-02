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10:43, 2 сентября 2024Мир

Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства

Reuters: Шольц призвал сформировать правительства без правых экстремистов АдГ
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Christoph Reichwein / dpa / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал результаты двух региональных выборов, которые ознаменовались крупными победами крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и поражениями его коалиции, «горькими» и призвал основные партии сформировать правительства без «правых экстремистов». Об этом сообщает Reuters.

«Наша страна не может и не должна привыкать к этому [победе крайне правых партий на выборах]. "АдГ" наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и портит репутацию нашей страны. Результаты воскресных выборов горькие — и для нас тоже», — сказал он.

По словам Шольца, все демократические партии должны создать стабильное правительство без правых экстремистов.

АдГ стала первой крайне правой партией, которая победила на выборах в законодательный орган земли в Германии после Второй мировой войны. Она заняла первое место в Тюрингии и второе место в Саксонии.

Ранее выступающий против помощи Украине «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) отверг сотрудничество с АдГ после ее победы на земельных выборах в Тюрингии. По словам Вагенкнехт, ее партия просто закрывает пробел в представительстве в политическом спектре.

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      Виктория Кондратьева
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