Выступающие против помощи Украине немецкие партии не смогли договориться

Bloomberg: выступающий против помощи Украине BSW отверг сотрудничество с АдГ

Выступающий против помощи Украине «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) отверг сотрудничество с правой «Альтернативой для Германии» (АдГ) после ее победы на земельных выборах в Тюрингии. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, после победы АдГ на выборах в Тюрингии 1 сентября все остальные немецкие партии исключили сотрудничество с ней для создания коалиции. Руководство BSW также отвергло такую возможность.

«Я не думаю, что избиратели видят в нас светоч для АдГ. Мы просто закрываем пробел в представительстве в политическом спектре», — подчеркнула лидер партии Сара Вагенкнехт. Она допустила коалицию с Христианско-демократическим союзом (ХДС).

По итогам голосования 1 сентября АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в парламенте. Это первый случай после войны, когда крайне правая партия победила на региональных выборах в ФРГ.