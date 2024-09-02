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08:34, 2 сентября 2024Мир

Выступающие против помощи Украине немецкие партии не смогли договориться

Bloomberg: выступающий против помощи Украине BSW отверг сотрудничество с АдГ
Сара Вагенкнехт (слева)

Сара Вагенкнехт (слева). Фото: Christian Mang / Reuters

Выступающий против помощи Украине «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) отверг сотрудничество с правой «Альтернативой для Германии» (АдГ) после ее победы на земельных выборах в Тюрингии. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, после победы АдГ на выборах в Тюрингии 1 сентября все остальные немецкие партии исключили сотрудничество с ней для создания коалиции. Руководство BSW также отвергло такую возможность.

«Я не думаю, что избиратели видят в нас светоч для АдГ. Мы просто закрываем пробел в представительстве в политическом спектре», — подчеркнула лидер партии Сара Вагенкнехт. Она допустила коалицию с Христианско-демократическим союзом (ХДС).

По итогам голосования 1 сентября АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в парламенте. Это первый случай после войны, когда крайне правая партия победила на региональных выборах в ФРГ.

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      Юрий Леонов
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