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00:34, 2 сентября 2024Мир

Поддерживающая Россию партия выиграла на выборах в Тюрингии

Правая партия АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в парламенте

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

На выборах в Тюрингии выиграла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом свидетельствуют официальные результаты, передает РИА Новости.

Уточняется, что АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте. Как и партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), АдГ выступает против поставок оружию Киеву и поддерживает переговоры с Россией.

Издание Financial Times раскрыло причину победы АдГ в Тюрингии. Утверждается, что она заключается в заинтересованности немецких избирателей в смене политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине. Как отметило издание, это первый случай после войны, когда крайне правая партия победила на региональных выборах. Также отмечается, что важную роль в победе АдГ сыграло негативное отношение немцев к поддержке Киева.

Ранее стало известно, что АдГ захотела основать симпатизирующую России фракцию «Суверенисты» в Европейском парламенте.

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      Марина Совина
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