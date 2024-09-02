Правая партия АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в парламенте

На выборах в Тюрингии выиграла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом свидетельствуют официальные результаты, передает РИА Новости.

Уточняется, что АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте. Как и партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), АдГ выступает против поставок оружию Киеву и поддерживает переговоры с Россией.

Издание Financial Times раскрыло причину победы АдГ в Тюрингии. Утверждается, что она заключается в заинтересованности немецких избирателей в смене политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине. Как отметило издание, это первый случай после войны, когда крайне правая партия победила на региональных выборах. Также отмечается, что важную роль в победе АдГ сыграло негативное отношение немцев к поддержке Киева.

Ранее стало известно, что АдГ захотела основать симпатизирующую России фракцию «Суверенисты» в Европейском парламенте.