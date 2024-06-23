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02:24, 23 июня 2024Мир

В Германии захотели создать симпатизирующую России фракцию в ЕП

Der Spiegel: «АдГ» хочет основать фракцию «Суверенисты» в ЕП

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет основать симпатизирующую России фракцию «Суверенисты» в Европейском парламенте. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники и переписку одного из сотрудников АдГ в ЕП.

Из нее следует, что партия намерена 27 июня провести в одном из помещений парламента учредительное заседание новой фракции. Для ее создания АдГ потребуется 23 депутата из семи стран, сама партия занимает 15 мест в парламенте. Отмечается, что «Суверенисты» могут занять пустующее место крайне правых сил в ЕП.

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По данным издания, скорее всего, это не встретит сопротивления со стороны Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) и правой фракции «Идентичность и демократия» экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, поскольку позволит им на фоне «Суверенетистов» выглядеть более умеренными.

Фундаментом новой фракции должна стать подписанная многими европейскими правыми «Софийская декларация» болгарской партии «Возрождение». Также к ней могут присоединиться S.O.S. Румыния, испанская Se Acabo La Fiesta, греческая «Ники», польская «Конфедерация», словакское движение Republika, венгерская Mi Hazank и Сара Кнафо из французской партии «Реконкиста».

Ранее лидеры Евросоюза не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он утверждает, что вопрос о назначении глав Еврокомиссии, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решен до конца июня.

С 6 по 9 июня прошли выборы в Европарламент, в функции которого входит рассмотрение законодательных инициатив Европейской комиссии. «Альтернатива для Германии» набрала на них 15,6 процента голосов, показав лучший результат в истории партии.

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      Марина Совина
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