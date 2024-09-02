Шольц раскритиковал успех АдГ на региональных выборах

Канцлер ФРГ Шольц: результаты АдГ в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство

Результаты крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter).

«Итоги воскресных выборов печальны — и для нас тоже. Тем не менее, СДПГ сплотилась (...) Но результаты АдГ в Саксонии и Тюрингии вызывают крайнее беспокойство. Наша страна не должна к этому привыкать, эта партия наносит ущерб Германии», — отметил политик.

Также, по мнению Шольца, АдГ «ослабляет экономику страны, разделяет немецкое общество и портит репутацию ФРГ».

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель назвала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии «огромным успехом». В Тюрингии АдГ заняла первое место с 30,5 процента голосов. В Саксонии партия с 30 процентами идет на втором месте, уступая лидирующему «Христианско-демократическому союзу» (ХДС) всего на 1,5 процента.