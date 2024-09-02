Шольцу посоветовали собрать чемоданы по итогам региональных выборов

Сопредседатель АдГ Вайдель: Шольцу следует сделать выводы и собрать чемоданы

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует сделать выводы после поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии и начинать собирать чемоданы. Об этом заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, передает Die Zeit.

«Канцлеру Шольцу нужно сделать выводы и вместе со своими партнерами по коалиции начать собирать чемоданы и освобождать стулья», — отметила политик.

По мнению Вайдель, избиратели в Германии «жаждут» смены правительства, поэтому Берлину «не следовало бы игнорировать их пожелания» в Тюрингии и Саксонии.

Ранее Вайдель назвала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии «огромным успехом». В Тюрингии АдГ заняла первое место с 30,5 процента голосов. В Саксонии партия с 30 процентами идет на втором месте, уступая лидирующему «Христианско-демократическому союзу» (ХДС) всего на 1,5 процента.