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12:08, 2 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова рассказал о ночных попытках ВСУ атаковать «Ахмат» в Курской области

Алаудинов: ВСУ понесли большие потери после ночных атак на «Ахмат» под Курском
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в результате неудачных попыток ночных атак на позиции спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, украинские военные пытались продвинуться в течение ночи. «Все, что он пытался затащить, весь личный состав, большей частью был уничтожен. Остальные отошли, кто смог отползти, отползли», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что больших изменений обстановка в регионе не претерпела, и ВСУ, неся большие потери, продолжают безрезультатно прорываться на участках, где находится чеченский спецназ.

Ранее Алаудинов обвинил украинских военных в использовании химического оружия в Курской области. Он утверждает, что ВСУ распыляют над российским регионом «непонятный газ» при помощи агропромышленного коптера, который получил прозвище «Баба-яга».

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ВСУ нанесли массированный удар по Курской области утром 6 августа. Сначала Украина обстреляла приграничный город Суджа, после чего начала штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Бои на территории региона продолжаются.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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