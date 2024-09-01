«Распыляют непонятный газ». Алаудинов обвинил ВСУ в применении химоружия в Курской области

Алаудинов заявил о применении ВСУ химоружия в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) над территорией Курской области все время распыляют «непонятный газ». Об этом в своем в Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов.

Он уточнил, что украинские военные использовали для этого агропромышленный коптер, получивший среди российских бойцов прозвище «Баба-яга». При этом Алаудинов не стал раскрывать, что за химоружие применял противник.

Командир спецназа отметил, что его подразделению удалось уничтожить дрон.

ВСУ обвинили в использовании запрещенных вооружений

В июле глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил ВСУ в том, что те используют химоружие на волчанском и липцевском направлениях.

Была химатака при сбросе с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги Виталий Ганчев глава администрации Харьковской области

При этом чиновник уточнил, что летальных случаев удалось избежать.

С аналогичным заявлением ранее выступал и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях, откуда поступали сообщения об удушье, тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ могут и дальше применять химоружие под Харьковом из-за ситуации на фронте. «Они отступают, и поэтому у них не хватает ни военной техники, ни танков, ни самолетов. Единственный вариант, чтобы остановить наше наступление, — это применить оружие, использование которого запрещено ООН», — сказал военный эксперт.

28 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов обвинил Украину в применении химоружия в районе Донецка, Горловки и Артемовска, Кременной и Богдановки. При этом генерал-лейтенант подчеркивал, что химоружие — в частности хлорпикрин — использовалось украинскими военными еще с 2014 года при одобрении стран Запада.

В России рассказали о бесчинствах ВСУ в Курской области

30 августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что военнослужащие ВСУ грабят, расстреливают и сжигают дома мирных жителей Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться. Дипломат привел слова жителей, которые рассказывали, что украинцы в ряде деревень расстреливали дома из бронетранспортеров и «просто веселились от того, когда дома пылали». Мирошник отметил, что украинские военные ведут себя так «из-за какой-то злости или звериной жестокости».

Также сообщалось о неоднократных случаях, когда украинские военные расстреливали детей, женщин и стариков. В частности, стало известно, что солдаты ВСУ посадили трех детей в возрасте 10-12 лет на мотоцикл с коляской и показали им направление «безопасной» зоны. Когда дети поехали, им начали стрелять в спину.