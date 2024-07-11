ВСУ уличили в использовании химоружия в Харьковской области

Ганчев: ВСУ используют химоружие под Волчанском и Липцами в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют химоружие на волчанском и липцевском направлении в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Такие факты зафиксированы. Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет, но что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги — такая информация была», — сказал он.

Кроме того, Ганчев сообщил, что ВСУ стянули резервы на север Харьковской области. По его словам, причиной этого стал страх прорыва российских войск к Харькову.