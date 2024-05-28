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15:42, 28 мая 2024Бывший СССР

Назван возможный регион применения химического оружия ВСУ

Военный эксперт Глазунов: ВСУ могут применить химическое оружие под Харьковом

Фото: Reuters

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал возможный регион применения химического оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Глазунов допустил, что ВСУ могут попытаться применить химоружие под Харьковом.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что ВСУ планируют крупномасштабно применить токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Данные о планах Украины, по его словам, подтверждают запросы страны на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.

«Нельзя исключать, что ВСУ могут применить химоружие, так как они отступают по всей линии фронта, и поэтому у них не хватает ни военной техники, ни танков, ни самолетов. Единственный вариант, чтобы остановить наше наступление, — это применить химическое оружие, использование которого запрещено ООН», — сказал Глазунов.

Раз мы об этом говорим, значит, мы знаем, где это будет применяться, и мы предупреждены, есть все средства для противостояния такой атаке. (...) Применить химоружие могут в любом месте, например, под Харьковом, где они сейчас отступают, и им придется его сдать, вот они напоследок могут и применить химоружие

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

28 мая Кириллов обвинил Украину в применении химоружия. По его словам, Киев применял химоружие в районе Донецка, Горловки и Артемовска, в районе Кременной и Богдановки. При этом Кириллов подчеркивал, что химоружие использовалось при одобрении стран Запада.

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«С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками», — отметил Кириллов, подчеркивая, что применение этого типа оружия стало системным.

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      Кирилл Садовский
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