«Просто веселились от того, когда дома пылали». В России рассказали о преступлениях бойцов ВСУ в Курской области

Мирошник обвинил ВСУ в расстреле и ограблении домов жителей Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабят, расстреливают и сжигают дома мирных жителей Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат привел слова жителей, которые рассказывали, что украинцы в ряде деревень расстреливали дома из бронетранспортеров и «просто веселились от того, когда дома пылали». Мирошник отметил, что военные «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уже уничтожили и разграбили большое количество покинутых домов.

«Для такого "развлечения" они выбирают территории, откуда эвакуированы люди, находят там дома получше и целенаправленно наносят по ним удары, сжигая чье-то имущество, которое человек собирал всю свою жизнь», — сказал дипломат.

Бойцов ВСУ обвинили в расстреле детей и женщин

29 августа замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, что бойцы ВСУ в Курской области расстреляли трех детей. По его словам, ЧП произошло в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны.

Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их расстреляли в спину Кадет замкомандира батальона

Кадет отметил, что убийство детей стало далеко не первым преступлением украинских военнослужащих. Он рассказал, что в Малой Локне ВСУ расстреляли пожилых людей, ожидавших эвакуационный автобус. «Вышли два фашиста и прямо из стрелкового оружия расстреляли их и зашли обратно в дом», — заявил боец. Он уточнил, что всего в этом селе жертвами ВСУ стали около десяти мирных жителей.

27 августа сообщалось, что украинские военные выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с двумя детьми пыталась эвакуироваться из района, где ведутся бои. Им выжить не удалось.

Командование ВСУ поощряет изнасилования и мародерство

Россия фиксирует факты изнасилований и мародерства в ВСУ, сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, такие преступления украинских военных поощряются старшим командованием формирований ВСУ.

Пленный военный ВСУ Николай Тяжкороб оценил поведение своих сослуживцев в Курской области. «Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели — рассыпали все. Дикари», — заявил боец. Также Тяжкороб сообщил, что их подразделение разместили в гражданских домах. Многие из бойцов, по его словам, принялись заниматься мародерством, не успев раздеться. «Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное», — перечислил он «приоритеты» украинских военных.

Еще один оказавшийся в плену украинский военный Петр Щербатый рассказал, как солдаты воруют еду у местных жителей. Он объяснил, что причиной мародерства сослуживцев является отсутствие еды и проблемы с водой по несколько дней.