Мирошник: ВСУ грабят, расстреливают и сжигают дома жителей Курской области

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабят, расстреливают и сжигают дома мирных жителей Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться. Об этом агентству РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он привел слова жителей, которые рассказывали, что украинцы в ряде деревень расстреливали дома из бронетранспортеров (БТР) и «просто веселились от того, когда дома пылали». Мирошник отметил, что боевики «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уже уничтожили и разграбили большое количество покинутых домов.

«Для такого "развлечения" они выбирают территории, откуда эвакуированы люди, находят там дома получше и целенаправленно наносят по ним удары, сжигая чье-то имущество, которое человек собирал всю свою жизнь», — сказал дипломат.

Ранее Родион Мирошник заявил, что в Курской области заметили иностранных наемников, разговаривавших на английском языке. «Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении людей, говорящих на английском языке, с грузинским акцентом, польские формирования», — уточнил он.