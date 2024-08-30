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06:06, 30 августа 2024Бывший СССР

В Курской области заметили разговаривавших на английском наемников

Дипломат Мирошник: в Курской области заметили говоривших на английском наемников

Фото: Stringer / Reuters

В Курской области заметили иностранных наемников, разговаривавших на английском языке, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник. В интервью РИА Новости дипломат заявил, что посетил российский регион на прошлой неделе и встретился с десятками мирных жителей, которые поведали ему о преступлениях противника.

«Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинским акцентом, польские формирования», — уточнил он. По словам Мирошника, граждане сталкивались с наемниками на перекрестках, блокпостах или возле своих домов.

Дипломат добавил, что у России имеются все основания утверждать, что в вылазке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область принимают участие иностранные боевики.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области. По его словам, речь идет о военных из Польши, Франции и США. Он также предположил, что среди них могут быть офицеры и личный состав НАТО.

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      Маргарита Пименова
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