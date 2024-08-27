Пленный боец ВСУ назвал дебильным поведение своих сослуживцев

Пленный Тяжкороб нецензурно раскритиковал поведение солдат ВСУ в Курской области

Пленный военный ВСУ Николай Тяжкороб назвал дебильным поведение своих сослуживцев в Курской области. Интервью с ним показали «Известия».

«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели — рассыпали все. Дикари», — заявил боец.

Также Тяжкороб сообщил, что их подразделение разместили в гражданских домах. Многие из бойцов, по его словам, принялись заниматься мародерством, не успев раздеться. «Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное», — перечислил он «приоритеты» украинских военных.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Атпи Алаудинов сообщил, что, попав в плен, бойцы ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, но информация в гаджетах этому противоречит. «Они все являются мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне», — отметил он.