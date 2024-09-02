Стала известна причина отсутствия новых фильмов о Джеймсе Бонде

СМИ: следующий фильм о суперагенте Джеймсе Бонде не выйдет в ближайшие два года

Поклонникам бондианы можно не ждать новых фильмов о Джеймсе Бонде в ближайшие два года. Об этом сообщило издание Times.

По информации газеты, у новой части приключений суперагента пока нет ни сценария, ни режиссера, ни даже актера, который заменит покинувшего франшизу Дэниела Крейга. Даже если о съемках объявят «завтра», на производство 26-го фильма уйдет как минимум два года.

Однако, как считают эксперты, судя по новой финансовой модели студии, теперь авторы могут планировать производство новых частей сразу на 3-4 фильма вперед, а не выпускать по одному, как это было раньше.

Ранее стало известно, что исполнитель роли агента 007 Пирс Броснан оценил претендующего на роль шпиона актера.