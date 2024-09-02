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15:52, 2 сентября 2024Мир

Стало известно о намерении Трампа создать комиссию с участием Маска

WP: Трамп в случае победы может создать комиссию по аудиту с участием Маска
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В случае победы на выборах кандидат в президенты США Дональд Трамп может создать специальную комиссию с участием бизнесменов, которая проведет аудит правительственных программ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Трамп и его советники уже несколько месяцев обсуждают возможность создания комиссии во главе с известными бизнесменами, которая проверит государственные отчеты, чтобы выявить тысячи программ, подлежащих сокращению», — утверждается в публикации.

По данным издания, одним из предпринимателей в комиссии может стать американский миллиардер Илон Маск. В материале отмечается, что бизнесмен «дал понять, что был бы не против» принять участие.

Ранее Трамп заявил, что при победе на выборах в ноябре он хотел бы видеть Маска в роли своего советника.

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      Елизавета Мытарева
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