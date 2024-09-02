Стало известно о планах наладить в России выпуск ключевого для стройки сырья

«Известия»: к концу года в РФ могут наладить выпуск метилендифенилдиизоцианата

К концу 2024 года в России могут наладить выпуск ключевого сырья для стройматериалов, без которого невозможно производство холодильников, многих автозапчастей, монтажной пены, герметиков и теплоизоляции. Речь идет о метилендифенилдиизоцианате (МДИ), сообщает газета «Известия» со ссылкой на участника недавнего совещания в Минпромторге.

Ближе к концу этого года власти хотят наладить опытный выпуск этого дефицитного вещества, поставки которого в Россию в настоящее время ограничены западными санкциями. При этом экспорт МДИ в РФ перестал осуществляться не только из недружественных стран, но и со стороны ключевого торгово-экономического партнера — Китая. На этом фоне создание отечественного производства сейчас приобретает все большую значимость, утверждают эксперты.

Как подчеркнул совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников, МДИ активно используют при производстве наливных полов, а также комплектующих для бытовой техники и автомобилей. Кроме того, это вещество задействуют при выпуске складских помещений, автомобилей, поездов и самолетов. Из-за отказа китайских поставщиков отправлять МДИ цены на это вещество в России за несколько недель поднялись примерно на 50 процентов. Налаживание собственного производства помогло бы РФ не только обеспечить потребности внутреннего производства, но и стабилизировать ценовую ситуацию, сошлись во мнении опрошенные аналитики.

В конце января экономист Дэвид Тейлор предупредил о риске нехватки еще одного важнейшего стройматериала. По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе (после 2050 года) мир может столкнуться с дефицитом песка. В качестве основных предпосылок к возможному кризису аналитик назвал незаконные строительство и торговлю. Он отметил, что в настоящее время черный рынок песка оценивается примерно в 200-350 миллиардов долларов в год. По объемам это сопоставимо с оборотом нелегальной торговли лесоматериалами.