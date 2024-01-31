Названа причина возможного дефицита сырья для строительства

Scientific American: незаконные стройка и торговля ведут к дефициту песка

Незаконные строительство и торговля могут стать причиной мирового дефицита песка. Причину возможной нехватки сырья в статье для Scientific American назвал экономист Дэвид Тейлор.

На фоне роста потребления песка из-за увеличения числа строительных и инфраструктурных проектов в мире может начаться нехватка ресурса уже с 2050 года. По мнению эксперта, ведут к дефициту криминальные схемы — рынок незаконной торговли песком оценивается в 200-350 миллиардов долларов в год. Это сопоставимые объемы с черным рынком лесоматериалов, торговли золотом, рыбой и морепродуктами, отмечает Тейлор.

Проблема незаконной торговли песком приобретает глобальный характер, при этом контролировать добычу на местах невозможно по причине коррупционных рисков, а для ее цифровизации необходимо время. Расширение черного рынка ведется из-за растущего спроса на бетон, стекло и стройматериалы на фоне увеличения объемов строительства в развивающихся странах. Легальная добыча за этим спросом не успевает, при этом даже ее объемы опережают темпы восстановления земель после добычи песка. В настоящее время песок стал вторым самым используемым ресурсом в мире после воды.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев предупредил, что разрешение физическим лицам добывать золото может нанести ущерб водному фонду Дальнего Востока, в том числе местам обитания лосося. Внесенный в Госдуму законопроект вводил понятие «старательская деятельность» и разрешал гражданам искать и извлекать драгоценные металлы на определенных участках, чтобы сократить нелегальную добычу и незаконный оборот золота.