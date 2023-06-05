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11:50, 5 июня 2023Среда обитания

В добыче золота увидели опасность для лосося

Глава ВАРПЭ Зверев: добыча золота может нанести ущерб водному фонду Дальнего Востока

Фото: Alexandr Arkhipov / Russian Look / Globallookpress.com

Разрешение физическим лицам добывать золото может нанести ущерб водному фонду Дальнего Востока, в том числе местам обитания лосося. Опасность в подобном решении увидел президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его выступление на заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды доступно на сайте Госдумы.

Обсуждение было связано с законопроектом, который внесли в Госдуму в апреле 2023 года. Согласно документу, власти хотят ввести понятие «старательская деятельность» и разрешить гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, искать и извлекать драгоценные металлы на определенных участках. Таким образом в стране хотят сократить нелегальную добычу и незаконный оборот в том числе золота.

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Зверев обратил внимание на последствия легализации деятельности старателей для рыбодобычи и рыбацких регионов. По его словам, старатели смогут вести свою деятельность рядом с местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных видов водных биоресурсов. К тому же при разработке месторождений золота вырубаются леса и промывается водой большой объем грунта, что приводит к загрязнению вод и заилению водотоков. Глава ВАРПЭ предложил расширить перечень территорий, где запрещено выделять участки под старательскую деятельность.

Ранее стало известно, что в Магаданской области трое россиян предстанут перед судом за незаконную добычу биологических ресурсов. По данным следствия, 30 июля 2022 года злоумышленники на резиновых лодках вышли на реку Ола, где в это время года идет на нерест тихоокеанский лосось. Браконьеры расставили сети ради ловли самок с икрой.

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    Нина Ташевская
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