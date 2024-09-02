В России захотели вернуть госконтроль за стройматериалами

Forbes: в Думе предложили возобновить госконтроль за качеством стройматериалов

В России может вернуться государственный контроль за оборотом стройматериалов. Соответствующее предложение поступило в адрес первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, пишет Forbes.

Как сообщили в пресс-службе правительства, обращение также рассмотрят в Минпромторге. С инициативой возобновить госконтроль за качеством стройматериалов выступил зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

До июля 2021 года выявлением поддельных стройматериалов занимались органы Росстандарта. Теперь эти обязанности поделены между Росаккредитацией, проверяющей качество всей продукции, и органами стройнадзора, ответственными за возведение зданий и капитальных объектов.

Как следует из документа, текущий аппарат контроля не справляется с растущим объемом фальсификата. На данный момент, по подсчетам парламентария, несертифицированные товары занимают от 10 до 70 процентов от всей строительной продукции на рынке. Ежегодно из-за контрафакта казна теряет около 100 миллиардов рублей. «Однако практика показывает, что этих мер [контроля] явно недостаточно. Только в 2021 и 2022 годах доля незаконного оборота, например, цемента увеличилась втрое», — сказано в обращении.

Ранее россиянам пообещали максимальный рост цен на стройматериалы в премиум-сегменте. Они прибавят в стоимости не меньше 10 процентов. На данный момент строительная продукция дорожает в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от региона.