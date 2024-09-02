Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 2 сентября 2024Экономика

В России захотели вернуть госконтроль за стройматериалами

Forbes: в Думе предложили возобновить госконтроль за качеством стройматериалов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России может вернуться государственный контроль за оборотом стройматериалов. Соответствующее предложение поступило в адрес первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, пишет Forbes.

Как сообщили в пресс-службе правительства, обращение также рассмотрят в Минпромторге. С инициативой возобновить госконтроль за качеством стройматериалов выступил зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

До июля 2021 года выявлением поддельных стройматериалов занимались органы Росстандарта. Теперь эти обязанности поделены между Росаккредитацией, проверяющей качество всей продукции, и органами стройнадзора, ответственными за возведение зданий и капитальных объектов.

Как следует из документа, текущий аппарат контроля не справляется с растущим объемом фальсификата. На данный момент, по подсчетам парламентария, несертифицированные товары занимают от 10 до 70 процентов от всей строительной продукции на рынке. Ежегодно из-за контрафакта казна теряет около 100 миллиардов рублей. «Однако практика показывает, что этих мер [контроля] явно недостаточно. Только в 2021 и 2022 годах доля незаконного оборота, например, цемента увеличилась втрое», — сказано в обращении.

Ранее россиянам пообещали максимальный рост цен на стройматериалы в премиум-сегменте. Они прибавят в стоимости не меньше 10 процентов. На данный момент строительная продукция дорожает в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от региона.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо разобраться с этими бандитами». Путин раскрыл военные планы России до перехода к мирным переговорам с Украиной

      Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      В Минобороны раскрыли потери ВСУ за все время боев в Курской области

      В Минобороны сообщили об атаках штурмовиков ВСУ в Курской области

      ВС России нанесли удар по расположению «Азова» в Харькове. Боевики превратили торговый центр в военную базу

      Поставки российского газа в страну НАТО взлетели

      «Союз МС-26» состыковали с переходным отсеком «Союза-2.1а»

      Суд начал подготовку к суду между Бакальчуками

      Российские ценные бумаги упали до минимума более чем за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше