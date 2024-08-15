Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 15 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о максимальном подорожании некоторых стройматериалов

«Дом Лазовского»: стройматериалы премиум-класса подорожают максимально

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В настоящее время подорожание стройматериалов в России оценивается в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от региона. Об этом заявил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Его цитирует Life.

Он считает, что в максимальной степени подорожают материалы из премиум-сегмента. Скорее всего, их цена вырастет не меньше чем на десять процентов. Кроме того, повысится стоимость комплектующих для импортных станков и оборудования из Европейского союза, которые все сложнее и дороже везти из-за усиливающегося санкционного прессинга.

Что касается отделочных материалов, таких как плитка и лакокрасочная продукция местного производства, то они подорожают не меньше чем на шесть процентов из-за курса доллара. Он уточнил, что хотя эти товары изготавливаются в России, они на 60 процентов состоят из привозных компонентов. Не подорожают разве что такие общестроительные материалы, как древесина и металл.

Материалы по теме:
«Дом покосился, забор упал, участок зарос» Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
«Дом покосился, забор упал, участок зарос»Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
24 июля 2024
«Авито» назвал лучшие стройматериалы. Как сделать правильный выбор
«Авито» назвал лучшие стройматериалы.Как сделать правильный выбор
Реклама
31 июля 2024

В свою очередь, руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов заметил, что при строительстве собственного дома затраты можно снизить за счет грамотной оптимизации. Например, можно уменьшить площадь второстепенных помещений, отказаться от сверхбольшой площади остекления, уменьшить свесы кровли и пересмотреть материал фасадной отделки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россиянам стал дороже обходиться ремонт дач. Средний чек стройматериалов для загородных домов увеличился на два процента (до 1422 рублей). Больше 90 процентов от всех трат пришлось на краски, смеси, обои и прочее.

В середине июля стало известно, что спрос на строительные материалы в России вырос более чем наполовину.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Иван, иди пей водка!» Боец ВСУ в каске СС издевался над пенсионером в Судже. За его поимку пообещали миллионы рублей

      Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman

      Минобороны показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами ВСУ

      Волонтер в красном жилете спас от самоубийства 469 человек

      Ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ в нацистских касках 74-летний россиянин пропал

      Haval назвала цены на новые кроссоверы

      34-летний житель Курской области избежал расстрела ВСУ благодаря бабушке

      Обнаружено необычное поведение космических лучей

      Денежные переводы россиян в соседнюю страну рухнули

      Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничья России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше