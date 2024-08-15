Россиян предупредили о максимальном подорожании некоторых стройматериалов

«Дом Лазовского»: стройматериалы премиум-класса подорожают максимально

В настоящее время подорожание стройматериалов в России оценивается в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от региона. Об этом заявил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Его цитирует Life.

Он считает, что в максимальной степени подорожают материалы из премиум-сегмента. Скорее всего, их цена вырастет не меньше чем на десять процентов. Кроме того, повысится стоимость комплектующих для импортных станков и оборудования из Европейского союза, которые все сложнее и дороже везти из-за усиливающегося санкционного прессинга.

Что касается отделочных материалов, таких как плитка и лакокрасочная продукция местного производства, то они подорожают не меньше чем на шесть процентов из-за курса доллара. Он уточнил, что хотя эти товары изготавливаются в России, они на 60 процентов состоят из привозных компонентов. Не подорожают разве что такие общестроительные материалы, как древесина и металл.

В свою очередь, руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов заметил, что при строительстве собственного дома затраты можно снизить за счет грамотной оптимизации. Например, можно уменьшить площадь второстепенных помещений, отказаться от сверхбольшой площади остекления, уменьшить свесы кровли и пересмотреть материал фасадной отделки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россиянам стал дороже обходиться ремонт дач. Средний чек стройматериалов для загородных домов увеличился на два процента (до 1422 рублей). Больше 90 процентов от всех трат пришлось на краски, смеси, обои и прочее.

В середине июля стало известно, что спрос на строительные материалы в России вырос более чем наполовину.