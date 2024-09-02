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18:03, 2 сентября 2024Путешествия

Стюардесса назвала самые «жуткие» вопросы от пассажиров

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Стюардесса авиакомпании Ryanair назвала самые «жуткие» вопросы, которые ей задавали пассажиры. Своей историей она поделилась в TikTok, на публикацию обратил внимание таблоид The Mirror.

21-летняя Эми-Ли Шеррард призналась, что однажды один из путешественников спросил, не продает ли она использованные колготки. На другом рейсе мужчина во время турбулентности похлопал себя по колену и поинтересовался, не нужно ли ей место. Третий пассажир, который напугал Шеррард, с помощью онлайн-переводчика спросил, есть ли у нее аккаунт на платформе OnlyFans.

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Одной из самых раздражающих автор ролика назвала просьбу пассажиров принести более холодный напиток, поскольку на борту самолетов, на которых она работает, нет холодильника.

Ранее стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic назвала инфлюэнсеров самым проблемным типом пассажиров. По ее словам, они доставляют куда больше неприятностей во время полетов, чем киноактеры.

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      Алина Черненко
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