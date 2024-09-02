Свадебное платье Жаклин Кеннеди продадут на аукционе

Свадебное платье Valentino Жаклин Кеннеди продадут на аукционе Bonhams

Свадебное платье супруги экс-президента США Джона Кеннеди Жаклин продадут на аукционе. Подробности публикует WWD.

Речь идет о шелковом платье модного дома Valentino, в котором бывшая первая леди вышла замуж за бизнесмена Аристотеля Онассиса в 1968 году. Кремовое платье с плиссированной юбкой входило в кутюрную коллекцию бренда под названием Sfilata Bianca.

Ожидается, что на торгах дома Bonhams его реализуют по цене от 8 до 12 тысяч долларов (от 729 тысяч до миллиона рублей).

В августе 2023 года сообщалось, что дом детства Жаклин Кеннеди купил дизайнер Том Форд.