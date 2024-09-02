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20:24, 2 сентября 2024Ценности

Свадебное платье Жаклин Кеннеди продадут на аукционе

Свадебное платье Valentino Жаклин Кеннеди продадут на аукционе Bonhams

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Свадебное платье супруги экс-президента США Джона Кеннеди Жаклин продадут на аукционе. Подробности публикует WWD.

Речь идет о шелковом платье модного дома Valentino, в котором бывшая первая леди вышла замуж за бизнесмена Аристотеля Онассиса в 1968 году. Кремовое платье с плиссированной юбкой входило в кутюрную коллекцию бренда под названием Sfilata Bianca.

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Ожидается, что на торгах дома Bonhams его реализуют по цене от 8 до 12 тысяч долларов (от 729 тысяч до миллиона рублей).

В августе 2023 года сообщалось, что дом детства Жаклин Кеннеди купил дизайнер Том Форд.

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      Майя Пономаренко
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