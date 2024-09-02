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10:25, 2 сентября 2024Бывший СССР

Токаев анонсировал референдум

Токаев: референдум по строительству АЭС пройдет 6 октября

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Референдум в Казахстане по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) пройдет 6 октября. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания к народу.

«Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год», — заявил казахстанский глава.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане стоит на повестке с самого начала существования республики. В стране нет ни одной действующей станции. В 2019 Токаев заявлял об отсутствии необходимости строительства станции, но 31 августа 2023 года предложил провести референдум по вопросу строительства.

Ранее Казахстан и Таджикистан подписали соглашение о совместной добыче урана.

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      Сергей Болиев
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