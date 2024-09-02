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18:01, 2 сентября 2024Силовые структуры

Трех человек без признаков жизни и еще двух раненых обнаружили в российском поселке

В Рубцово задержали подозреваемых в убийстве трех человек и ранении еще двух

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Вологодской области задержали двух подозреваемых в расправе над тремя человеками и покушении на жизнь еще двоих в местном поселке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, двое мужчин и одна женщина без признаков жизни были обнаружены утром в понедельник, 2 сентября, в поселке Рубцово. Кроме них на земельном участке находились женщина и мужчина с множественными ранениями — их сразу же доставили в местную больницу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее пропавшую женщину и ее пятилетнюю дочь обнаружили без признаков жизни в Новосибирской области. Обвинение в расправе предъявлено 31-летнему жителю Новосибирска.

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      Олеся Мицкевич
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