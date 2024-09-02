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15:31, 2 сентября 2024Забота о себе

У музыканта The Cure нашли агрессивный рак

У клавишника группы The Cure Роджера О'Доннелла нашли лимфому
Роджер О’Доннелл

Роджер О’Доннелл. Фото: Jessica Alexander / Globallookpress.com

Клавишник британской группы The Cure Роджер О'Доннелл рассказал, что у него нашли рак. 68-летнего музыканта цитирует издание People.

По словам О'Доннелла, у него диагностирована очень редкая и агрессивная форма лимфомы. «Я игнорировал симптомы в течение нескольких месяцев. Но после операции результат биопсии был разрушительным», — сказал клавишник. По словам музыканта, в течение 11 месяцев он лечился у лучших специалистов в мире и получал новейшую иммунотерапию, которую называет «научно-фантастической».

Последним этапом лечения была лучевая терапия. Сейчас, рассказывает О'Доннелл, он чувствует себя хорошо. Музыкант призвал тех, кто наблюдает у себя тревожные симптомы, как можно скорее обратиться за медицинской помощью и пройти диагностику. «Рак можно победить, но только если его вам диагностируют достаточно рано. Тогда у вас будет гораздо больше шансов», — напутствовал он.

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      Александра Лисица
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