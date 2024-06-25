Известный актер рассказал о неизлечимом заболевании

Актер Роб Маллард может завершить карьеру из-за эссенциального тремора

Британский актер Роб Маллард признался, что из-за неизлечимого прогрессирующего заболевания нервной системы может завершить актерскую карьеру. Об этом он рассказал Daily Mirror.

По словам 32-летнего Малларда, ему поставили диагноз «эссенциальный тремор» в 14 лет, после того как он впервые заметил легкую дрожь в конечностях при движении. Известный актер отметил, что много лет ему удавалось справляться с симптомами, он даже разработал собственные методы, чтобы скрывать их. «Выполнение повторяющихся движений — например, разбирать или ломать что-то — было самым простым и действенным способом скрыть дрожь», — говорит Маллард.

Однако, по словам артиста, его болезнь стала прогрессировать. Актер пожаловался, что теперь у него дрожат обе кисти, предплечья и шея. «Иногда мой голос тоже дрожит», — добавил он.

Маллард отметил, что ему предложили играть героя с тремором, но он отказался, так как не хочет, чтобы болезнь определяла его работу и личность. Актер также добавил, что рассматривает возможность в будущем пройти лечение фокусированным ультразвуком, хотя и понимает, что гарантий выздоровления нет.

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