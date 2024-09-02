У жителей российского села с потолка потекла вода

Жители села Чигири Амурской области пожаловались на протекающую крышу в здании

Жители квартиры одного из домов в селе Чигири Амурской области третий год жалуются на протекающую крышу. Об этом пишет 2x2.su.

Сообщается, что жители села особенно страдают от протечки крыши летом. В 2023 году они обращались с проблемой на прямую линию с президентом России. Зимой 2024 года общественники обратились с проблемой в прокуратуру и жилищную инспекцию. Надзорные органы вынесли представление управляющей компании (УК) устранить протечку до 1 июля.

«В квартире каждое лето появляется "водопад": дождевая вода через неисправную кровлю попадает на деревянное перекрытие, которое медленно, но верно рассыпается. Вместе с ним недавно отваливалась и кафельная плитка со стены, чудом не рухнув на людей. Жильцы даже ремонт сделать не могут, опасаясь, что уже весной дождевой водопад снова вернется в их квартиру», — описали ситуацию активисты Народного фронта Амурской области.

По словам активистов, 1 августа ситуация с протечкой не изменилась. В управляющей компании жильцам заявили, что надо дождаться самих дожей, чтобы посмотреть, где точно протекает. После начала дождей там заявили, что необходимо ждать эксперта, который определит точное место дефекта. Пришедший специалист проблемы не обнаружил. После этого жителям пришлось заново писать обращения в прокуратуру и жилинспекцию, после чего УК предписали устранить протечку до 2 сентября.

Ранее под дождем в своих квартирах оказались жители многоэтажки в башкирском городе Белебей. Причиной оказался несостоявшийся ремонт крыши. Работники коммунальных служб вскрыли крышу многоквартирного дома и не смогли закончить работу из-за продолжающихся дождей.