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04:36, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Донецке нашли характерные для снарядов НАТО фрагменты

РИА Новости: в Донецке обнаружили характерные для снарядов НАТО фрагменты
Архивное фото

Архивное фото. Mykola Tymchenko / Reuters

В Старомихайловке Кировского района Донецка обнаружили фрагменты, которые характерны для кассетных суббоеприпасов НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на месте происшествия найдены осколки с «чешуйками», а также специфические белые ленты. Из-за внешнего вида боеприпасы называют «колокольчиками».

Ранее глава Донецкой Народной республике (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в поселке Старомихайловка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили пятеро детей.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по торговому центру в Донецке. В момент взрыва в нем находилось более 100 человек. До этого ВСУ применили снаряды калибра 155 миллиметров во время обстрела Горловки в ДНР.

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      Марина Совина
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