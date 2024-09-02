В Донецке нашли характерные для снарядов НАТО фрагменты

РИА Новости: в Донецке обнаружили характерные для снарядов НАТО фрагменты

В Старомихайловке Кировского района Донецка обнаружили фрагменты, которые характерны для кассетных суббоеприпасов НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на месте происшествия найдены осколки с «чешуйками», а также специфические белые ленты. Из-за внешнего вида боеприпасы называют «колокольчиками».

Ранее глава Донецкой Народной республике (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в поселке Старомихайловка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили пятеро детей.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по торговому центру в Донецке. В момент взрыва в нем находилось более 100 человек. До этого ВСУ применили снаряды калибра 155 миллиметров во время обстрела Горловки в ДНР.