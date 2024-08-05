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23:14, 5 августа 2024Бывший СССР

ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле города в ДНР

СЦКК ДНР: ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили снаряды калибра 155 миллиметров во время обстрела Горловки в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Обстрел произошел в Никитовском районе города. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, обнаруженным на месте атаки, украинские военнослужащие применили снаряды НАТО.

Ранее ВСУ нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по трамваю в Горловке. Помимо этого, в городе прекращено движение трамваев в поселок шахты им. В.И. Ленина и микрорайон «Квартал 245».

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      Маргарита Пименова
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