ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле города в ДНР

СЦКК ДНР: ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили снаряды калибра 155 миллиметров во время обстрела Горловки в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Обстрел произошел в Никитовском районе города. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, обнаруженным на месте атаки, украинские военнослужащие применили снаряды НАТО.

Ранее ВСУ нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по трамваю в Горловке. Помимо этого, в городе прекращено движение трамваев в поселок шахты им. В.И. Ленина и микрорайон «Квартал 245».