В Финляндии раскрыли план Зеленского и НАТО против России

Профессор Малинен: Зеленский и НАТО пойдут на безумную эскалацию против России

Украинский лидер Владимир Зеленский и страны Североатлантического альянса могут пойти на безумную эскалацию против России из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X (бывший Twitter).

«У Зеленского и НАТО осталось не так много вариантов разрешить ситуацию в их пользу. Первое — это крайне безумная эскалация конфликта, например удары по Москве. И второе — инсценировка ядерной угрозы, в которой обвинят Россию», — отметил эксперт.

По мнению финского эксперта, если Киев и альянс решатся пойти на такие меры, то «медлить они не будут».

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил в интервью CNN, что передал властям США список целей для ударов по российской территории. По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование ВСУ оружия большой дальности по объектам вглубь России.