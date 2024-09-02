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13:24, 2 сентября 2024Мир

В Финляндии раскрыли план Зеленского и НАТО против России

Профессор Малинен: Зеленский и НАТО пойдут на безумную эскалацию против России
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и страны Североатлантического альянса могут пойти на безумную эскалацию против России из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X (бывший Twitter).

«У Зеленского и НАТО осталось не так много вариантов разрешить ситуацию в их пользу. Первое — это крайне безумная эскалация конфликта, например удары по Москве. И второе — инсценировка ядерной угрозы, в которой обвинят Россию», — отметил эксперт.

По мнению финского эксперта, если Киев и альянс решатся пойти на такие меры, то «медлить они не будут».

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил в интервью CNN, что передал властям США список целей для ударов по российской территории. По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование ВСУ оружия большой дальности по объектам вглубь России.

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      Дарья Устьянцева
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