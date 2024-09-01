«Надеюсь, что нас услышали». Глава Минобороны Украины передал властям США список целей для ударов по территории России

Глава МО Украины Умеров заявил, что передал США список целей для атак ВСУ по РФ

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил в интервью CNN, что передал властям США список целей для ударов по территории России. По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности по объектам вглубь РФ.

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Ранее сообщалось, что США не планируют отменять ограничения на удары ВСУ вглубь России американским оружием. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Также против снятия ограничений выступили Словакия, Италия и Венгрия.

Ермак и Умеров посещали Вашингтон, чтобы убедить власти снять ограничения на удары по России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров встречались с представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить их снять ограничения на удары по российской территории.

Как отмечал телеканал CNN, представители Украины намеревались представить Вашингтону список «приоритетных целей», без ударов по которым «будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины».

До этого Умеров встретился с представителями палаты Конгресса США во время их визита на Украину, доложил им о ситуации на фронте и потребностях Вооруженных сил республики (ВСУ).

Он рассказал о ситуации на фронте, в том числе в прилегающих к Сумской области территориях. Также глава Минобороны попросил делегатов разрешения «на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России».

Кроме того, генерал ВСУ Александр Павлюк тайно встретился с главнокомандующими сухопутных войск стран Европы и США в офицерской школе в Дрездене. Как отмечало издание Bild, темами встречи были, в частности, новые оперативные центры НАТО в Швеции и Финляндии, а также текущие угрозы военного конфликта на Украине. Главнокомандующим показали новые военные разработки.

Зеленский попросил Запад разрешить бить по России дальнобойными ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главные западные союзники Киева должны понять, что удары дальнобойными ракетами по российской территории — это наилучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир.

Я обращаюсь к США, Великобритании, Франции и Германии: нам нужно разрешение реально и всецело защитить Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность [ударов по РФ] Владимир Зеленский президент Украины

Политик отметил, что Украина и страны Запада уже имеют договоренности по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии, поэтому именно сейчас необходимо начать бить вглубь России. «Нельзя откладывать жизненно важные решения», способные повлиять на исход украинского конфликта, объяснил он.

С призывом снять ограничения на использование Украиной вооружения из стран Европы 29 августа выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что Киеву срочно нужны системы ПВО и разрешение использовать западное оружие в полную силу.

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал дипломат, отметив, что передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь пригрозил, что в случае отмены запрета для ВСУ бить по российской территории европейским оружием последует незамедлительный ответ от Москвы. Он пообещал, что Россия ответит жестко и асимметрично. «Они почувствуют сразу», — подчеркнул депутат.

