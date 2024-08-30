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09:48, 30 августа 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ тайно встретился с командующими ведущих стран НАТО

Генерал ВСУ Павлюк тайно встретился с командующими ведущих стран НАТО

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк тайно встретился с главнокомандующими сухопутных войск стран Европы и США в офицерской школе в Дрездене. Об этом сообщает Bild.

Согласно информации издания, темами встречи были, в частности, новые оперативные центры НАТО в Швеции и Финляндии, а также текущие угрозы военного конфликта на Украине. Главнокомандующим показали новые военные разработки.

Ранее члены бундестага Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт» заявили, что помощь Украине представляет угрозу для НАТО. По их словам, в этом году общая стоимость военной помощь уже составила 7,1 миллиарда евро.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о потребности Украины в увеличении поставок военной помощи. Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях.

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      Илья Таксюр
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