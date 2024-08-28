Генсек НАТО заявил о потребности Украины в увеличении поставок военной помощи

Столтенберг: Украина нуждается в увеличении поставок военной помощи

Украина нуждается в увеличении поставок военной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на заседании Совета Украина-НАТО, сообщает ТАСС.

В заявлении по итогам встречи говорится, что участники заседания «подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины».

«Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников по видеосвязи о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях», — уточнили в пресс-слежбе альянса.

Уточняется, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в документе не упоминается.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в атаке ВСУ под Курском активно принимают участие иностранные наемники. По словам дипломата, иностранные боевики гордятся нарушением гуманитарного права и не беспокоятся о жизни гражданского населения.

