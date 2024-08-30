Депутат ГД Картаполов: РФ жестко ответит на удары ВСУ европейским оружием

В случае отмены запрета для Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по российской территории европейским оружием последует незамедлительный ответ от Москвы. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он пообещал, что Россия ответит жестко и асимметрично. «Они почувствуют сразу», — отметил Картаполов.

Боррель призвал снять ограничения для Украины

С призывом снять ограничения на использование Украиной вооружения из стран Европы 29 августа выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что Киеву срочно нужны системы противовоздушной обороны (ПВО) и разрешение использовать западное оружие в полную силу.

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал дипломат, отметив, что передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

При этом в США не планируют отменять ограничения на удары ВСУ вглубь России американским оружием. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Также против снятия ограничений выступили Словакия, Италия и Венгрия.

Ранее власти России уже обещали жесткий ответ на действия Украины

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в курском приграничье, пообещал достойный ответ Киеву после атак на российские регионы.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — заявил президент.

Также ответить Киеву пообещали в Минобороны РФ. В обращении ведомства сказано, что Украина готовит провокацию на Курской атомной электростанции. «Если Киев попытается реализовать задуманное, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — заявили в Минобороны.

Жесткий ответ Украине за удары по регионам России предрекла и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — подчеркнула она.