«От этого Запад не отмоется». МИД России обвинил ВСУ в ударах ракетами НIMARS по гражданским объектам в Курской области

Захарова: ВСУ ударили западными ракетами по гражданским объектам под Курском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, применяли НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области. Она подчеркнула, что ведомство уже сообщало о ряде атак, которые были совершены в течение дня украинской стороны на территории России.

В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими НIMARS Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат напомнила, что в результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен. Она отметила, что виновные «понесут суровое наказание».

В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост через реку Сейм, из-за чего без переправы осталась часть Глушковского района. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Захарова заявила о нежелании Запада ассоциироваться с терроризмом Киева

Захарова заявила, что Запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Киева, несмотря на свою причастность к этому.

От этого Запад не отмоется, он не отмоется от этого, потому что эти преступления уже дело рук западных политических элит и, конечно, натовской всей этой братии Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат также прокомментировала удар Вооруженных сил Украины по торговому центру «Галактика» в Донецке. Она подчеркнула, что ответ будет максимально жестким.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что союзники Украины с Запада не могут оставить без реакции удар по торговому центру в Донецке. По мнению парламентария, западные страны после этого могут поменять отношение к украинскому лидеру.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с ударом ВСУ по гипермаркету в Донецке. По некоторым данным, в момент атаки в здании находились более 100 человек.

Джонсон призвал Запад разрешить Киеву наносить удары своим оружием по России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России предоставленным оружием. Политик назвал атаку ВСУ на Курскую область «лучшими новостями за последнее время», однако отметил, что украинским военным необходимо защититься от ударов авиабомбами. А сделать это можно, только нанеся удар по авиабазам, которые используют самолеты России.

Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет — так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России? Борис Джонсон экс-премьер Великобритании

Он считает необходимым закончить с задержками и полумерами в вопросе поддержки Украины и дать необходимые средства, «чтобы завершить работу». Политик пояснил, что имеет в виду полноценное разрешение на использование уже предоставленного оружия.

Газета The Times со ссылкой на источники заявила, что США фактически не позволяют Британии разрешить Киеву бить вглубь российской территории ракетами Storm Shadow. Лондон запросил позицию ряда союзников НАТО, в том числе США, Франции и еще одного государства, однако до сих пор не получил ответа. Аналогичная публикация вышла у Telegraph. Газета утверждала, что подобные вопросы касаются еще двух стран, помимо Великобритании.

Джонсон прокомментировал информацию о том, что британские Storm Shadow могут быть использованы для ударов по территории России только с разрешения Франции. Экс-премьер подчеркнул, что это оружие оплачено британскими налогоплательщиками, поэтому только Лондон может решать, каким образом его использовать.

