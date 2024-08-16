Появились кадры разрушенного ВСУ ударом HIMARS моста в Курской области

Mash опубликовал кадры разрушенного ВСУ моста через реку Сейм в Курской области

В сети появились кадры моста в Курской области, разрушенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударом реактивной системы залпового огня HIMARS. Фотографии опубликовал Mash в Telegram.

На первом снимке видно горящий на мосту после попадания двух припасов MLRS микроавтобус, в котором находились волонтеры из Донецкой народной республики. Двоих их них спасти не удалось. Еще одного экстренно госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.

Как выяснило издание, через 30 минут ВСУ вновь ударили по мосту, разрушив один из пролетов, что запечатлено на второй фотографии. В результате без переправы осталась часть Глушковского района, которая включает порядка 30 населенных пунктов, в том числе Теткино, Попово-Лежачи и Волфино. Канал подчеркивает, что эвакуировать население с этой территории теперь можно только водным транспортом.

Ранее аналитик и военный волонтер Роман Алехин заявил, что с уничтожением моста ВСУ перешли к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм.

Украина начала массированную атаку на Курскую область утром 6 августа. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, а затем пошли на штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.