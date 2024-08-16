В МИД допустили использование Украиной НIMARS для атаки по гражданским объектам

Захарова: ВСУ применяли НIMARS для атаки на гражданские объекты под Курском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, применяли НIMARS для атаки по гражданским объектам в Курской области. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Захарова подчеркнуло, что ведомство уже сообщало сегодня о ряде террористических атак, которые были совершены украинской стороны на территории России.

«В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими НIMARS», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что в результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен. Она отметила, что виновные «понесут суровое наказание».

В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост через реку Сейм, из-за чего без переправы осталась часть Глушковского района. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.