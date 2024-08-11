Москва пообещала Киеву жесткий ответ на удары по регионам России

МИД: жесткий ответ ВС РФ Киеву на удары по регионам России не заставит ждать

Российские военные дадут жесткий ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары по регионам РФ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова передает МИД страны в Telegram.

«Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС (Вооруженных сил — прим. «Ленты.ру») России не заставит себя ждать», — подчеркнула Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что единственной целью Киева при ударах по регионам РФ является устрашение мирного населения России. Она также призвала международные организации выступить с осуждением действий ВСУ.

Ранее МИД России осудил удар украинских военных по дому в Курске в ночь на 11 августа. Мария Захарова отметила, что нападение на жилые дома и взрывы спящих мирных людей в их квартирах являются «несмываемым уродство терроризма».