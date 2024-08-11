Захарова прокомментировала удар по Курску и осудила Киев

Захарова назвала терроризмом атаку ВСУ на Курск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала удар по Курску со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и осудила подобные действия.

Она обвинила Киев в терроризме, подчеркнув, что Запад продолжает спонсировать его, уверовав в благие намерения украинских властей.

«Нападения на жилые дома, взрывы спящих мирных людей в их квартирах — это несмываемое уродство терроризма», — написала дипломат.

ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на 11 августа. Одна из сбитых ракет попала в многоэтажку, начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак уточнил, что жилой дом из шести подъездов и 230 квартир понес достаточно серьезные повреждения. Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал падение сбитой ракеты на жилой дом в Курске вероломной атакой.

