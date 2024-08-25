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14:41, 25 августа 2024Мир

В Британии заявили о планах ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Киев хочет заставить Москву начать переговоры

Guardian: ВСУ хотят демонстративно ударить по центру РФ ракетами Storm Shadow

Фото: Reuters

Украина хочет добиться от Запада разрешения на использование ракет Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленных лиц в Киеве. Предполагается, что такие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставят Москву сесть за стол переговоров.

На Украине заявили, что использование ВСУ Storm Shadow покажет уязвимость объектов в России

Собеседники издания предположили, что использование англо-французского оружия для «демонстрационной атаки» покажет Кремлю, что военные объекты вблизи российской столицы уязвимы для прямых ударов.

Высокопоставленный чиновник считает, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если поймет, что Украина может угрожать Москве и Санкт-Петербургу. Однако такая стратегия все еще не находит поддержки в США и является рисковой.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

О том, что Украине следует разрешить бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow, заявлял также бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. При этом представитель администрации американского президента Джо Байдена отмечал, что официального запроса со стороны Лондона не было.

Зеленский заявил о применении нового оружия против России

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления ко Дню независимости заявлял, что ВСУ впервые применили новое оружие — ракету-дрон «Паляниця».

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Президент поблагодарил разработчиков, производителей и бойцов ВС, однако не уточнил, куда била ракета-дрон. «Мы знаем, что России будет сложно сказать, что именно прилетело, и трудно противодействовать», — сказал Зеленский.

По его словам, эта ракета-дрон намного быстрее и мощнее дальнобойных дронов. «Это все детали, по которым я пока что готов к отрытому разговору», — заявил он и добавил, что Украина и дальше будет производить мощные ракеты.

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      Варвара Кошечкина
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