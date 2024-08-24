«Это наш инструмент возмездия». Зеленский заявил о применении нового оружия против России

Зеленский: ВСУ впервые применили против РФ новую ракету-дрон «Паляниця»

Украина впервые применила новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны. По его словам, ракета поразила цель, однако он не стал уточнять, какую.

Зеленский назвал оружие новым инструментом возмездия

По словам президента Украины, сегодня произошло первое и успешное боевое применение нового оружия — украинской ракеты-дрона «Паляниця». «Это наш новый инструмент возмездия», — пояснил Зеленский.

Он поблагодарил разработчиков, производителей и бойцов ВС, однако не уточнил, куда била ракета-дрон. «Мы знаем, что России будет сложно сказать, что именно прилетело, и трудно противодействовать», — считает политик.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Как сообщает «Политика Страны», Зеленский также привел некоторые подробности о новом оружии. По его словам, эта ракета-дрон намного быстрее и мощнее дальнобойных дронов.

«Это все детали, по которым я пока что готов к отрытому разговору», — заявил он и добавил, что Украина и дальше будет производить мощные ракеты.

США не дают Украине разрешения бить по территории России американским оружием

Пентагон 22 августа заявил, что США позволяют Украине осуществлять контрудары по России американским оружием. Вместе с тем там добавили, что у Пентагона остаются вопросы по наступлению в Курской области.

Politico со ссылкой на несколько высокопоставленных американских чиновников сообщало, что США отказываются давать Украине разрешение на применение их вооружений для ударов вглубь территории России в надежде на перезагрузку отношений с Москвой.

В Вашингтоне также сомневаются, что переданные в рамках военной помощи системы способны поразить российские стратегически важные объекты, поскольку те отдалены от линии боестолкновения.