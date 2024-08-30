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16:24, 30 августа 2024Россия

В Госдуме пообещали жесткий ответ на снятие с ВСУ запрета на удары по России оружием из ЕС

Депутат ГД Картаполов: Россия жестко ответит на удары ВСУ европейским оружием

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия жестко ответит на снятие Евросоюзом (ЕС) с ВСУ запрета на удары по России европейским оружием. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

С призывом снять ограничения на использование Украиной вооружения из стран Европы 29 августа выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«[Ответ России будет] жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу», — пообещал Картаполов.

Депутат добавил, что позиция Борреля его не удивила. При этом он подчеркнул, что решение по вопросу ограничений на использование ВСУ вооружения будет принимать не глава евродипломатии.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС пока не пришли к единой позиции по теме снятия с Украины запрета на атаку российской территории. По его словам, главы внешнеполитических ведомств объединения в ходе обсуждения договорились, что каждая страна будет принимать самостоятельное решение, разрешать ли использовать их оружие для ударов вглубь России.

Так, итальянский вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни подчеркнул, что Италия не находится в конфликте с Россией, и переданное оружие Украина может использовать только на своей территории.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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