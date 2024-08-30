Еще одна европейская страна выступила против ударов ВСУ по территории России

Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ вглубь РФ

Словакия выступила против снятия ограничений западными странами на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом встречи глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

По словам источника издания, помимо того что представители Словакии присоединилась к позиции Венгрии, которая выступила против ударов Украины по России, они также выразили сожаление в связи с тем, что встреча министров иностранных дел проходит не в Будапеште, как планировалось изначально.

В свою очередь, представители Франции, Швеции, Латвии, Нидерландов и Польши выступили за то, чтобы разрешить Киеву наносить удары по России с помощью переданного западными странами оружия.

На встрече в Брюсселе 29 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал европейские страны снять ограничения на использование Украиной оружия на российской территории. Против выступил ряд стран, среди которых открыто выразили свою позицию Италия и Венгрия.