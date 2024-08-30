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10:41, 30 августа 2024Мир

Еще одна европейская страна выступила против ударов ВСУ по территории России

Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ вглубь РФ

Фото: Unsplash

Словакия выступила против снятия ограничений западными странами на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом встречи глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

По словам источника издания, помимо того что представители Словакии присоединилась к позиции Венгрии, которая выступила против ударов Украины по России, они также выразили сожаление в связи с тем, что встреча министров иностранных дел проходит не в Будапеште, как планировалось изначально.

В свою очередь, представители Франции, Швеции, Латвии, Нидерландов и Польши выступили за то, чтобы разрешить Киеву наносить удары по России с помощью переданного западными странами оружия.

На встрече в Брюсселе 29 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал европейские страны снять ограничения на использование Украиной оружия на российской территории. Против выступил ряд стран, среди которых открыто выразили свою позицию Италия и Венгрия.

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      Лина Пивоварова
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