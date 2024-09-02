В Германии рассказали о настрое ВСУ перейти к обороне Днепра

Эксперт Bild Репке: ВСУ мысленно готовятся к обороне Днепра

Из-за стремительно наступления российских войск в Донбассе солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) мысленно готовятся перейти к обороне Днепра. О настрое украинских бойцов рассказал в социальной сети X эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке.

«Никто и не думает о капитуляции. Вместо этого они [ВСУ] уже мысленно готовятся к обороне Днепра», — заявил аналитик из Германии.

Он отметил, что Киев испытывает проблемы в районе Покровска, Торецка, Угледара и Часова Яра и украинские солдаты не понимают причины столь высокого темпа отступления. Репке связал трудности ВСУ на фронте с вторжением в Курскую область, нехваткой обученных солдат и дефицитом боеприпасов.

Ранее стало известно о начале штурма Вооруженными силами России Угледара. По информации Telegram-канала «Иди и смотри», Российская армия продвинулась на севере от населенного пункта и начала охватывать город с фланга.